www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Des acteurs du Tribunal de première instance de P-A-P réunis pour une assemblée générale extraordinaire ce mercredi. Cette assemblée poursuit un triple objectif : Faire un diagnostic profond de l’Etat de fonctionnement de l’appareil Judicaire, analyser les causes de certains obstacles et améliorer le fonctionnement du TPI de P-A-P… Animée par le Doyen du Tribunal et du Commissaire du Gouvernement de la capitale, cette assemblée générale extraordinaire doit aboutir à l’adoption de résolutions pratiques de fonctionnement du TPI. Un accent particulier est mis sur la problématique de la détention préventive prolongée…

Crédit : ayitinews

« La détention préventive prolongée est un indicateur qui renseigne fortement sur le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Sa récurrence signifie que quelque part le système est bloqué. Agir sur La détention préventive prolongée, c’est agir sur tout le reste », concède Jose Angel Gomez Fernandez de la section juridiction MODELES de la MINUSTAH.

A ce propos, le doyen du tribunal de première instance de P-A-P croit qu’il suffit d’avoir la volonté, le désir de servir et une attitude professionnelle. Bernard St-vil rappelle que toutes les dispositions juridiques existent déjà. Il revient à présent aux acteurs de faire leur travail et rendre efficace les tribunaux.

Une leçon bien apprise que le parquet applique déjà, se réjouit le Commissaire du Gouvernement de P-A-P. Selon Me Danton Leger, un certain dynamisme caractérise, sous son règne, les acteurs de la juridiction. L’appui de la section juridiction MODELES de la MINUSTAH a été prépondérant, souligne le # 1 du parquet.

A l’issue de cette assemblée, les participants doivent être sensibilisés sur la nécessité d’arriver à une meilleure productivité de la juridiction et des décisions de qualité dans le respect des principes et des délais raisonnables.

La loi sur les prisons en Haïti n’est pas pour demain.

Les 2 jours de forum sur le premier draft du document n’ont pas suffi aux différents ateliers pour produire le texte final. Au moment de clôturer ces assises initiées par l’Office de la Protection du citoyen et de la citoyenne, les dernières prises de parole après restitution des travaux, ont laissé transpirer beaucoup d’inquiétudes dans l’assistance quant à l’avenir de ce cadre légal. C’est le début d’un long processus a rappelé la protectrice du citoyen et de la citoyenne. Florence Elie a donné la garantie que l’OPC et la Direction de l’Administration Pénitentiaire ne sont pas pressées par le temps. Le document qui sera acheminé au parlement prendra en compte chacune des remarques et suggestions produites par les groupes de travail

Au terme de ce forum de deux jours, financé par la MINUSTAH, le Commissaire Jean Gardy Muscadin, responsable de la Direction de l’Administration Pénitentiaire a remis une plaque d’honneur et de mérite à Madame Florence Elie pour son engagement aux côtés de la DAP en vue du bien être des détenus.