www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Décès ce vendredi de l’ancien président René Préval. Mort constatée à l’hôpital DASH STE-CLAIRE de Laboule aux environs de 12:10. L’équipe médicale en place a constaté la mort de l’homme politique à sa réception au centre hospitalier suite à un malaise survenu à sa résidence. René Préval était âgé de 74 ans. La dernière apparition publique de M. Préval remonte à la cérémonie d’investiture de Jovenel Moise, le 7 février dernier.

Ancien premier ministre de l’ex président Jean Bertrand Aristide en 1991.

René Préval a été élu à deux reprises président de la République (1996-2001) et (2006-2011). Il demeure le seul chef d’Etat haïtien à avoir bouclé deux mandats depuis la chute de Jean-Claude Duvalier en 1986.

La direction de DASH confirme avoir constaté le décès de l’ancien président René Préval.

Il a été amené d’urgence aux environs de 12h10 à l’hôpital DASH STE-CLAIRE de Laboule après un malaise survenu à sa résidence lit-on dans un communiqué.

Le DASH déplore toute circulation de photo que des tiers et/ou proches auraient fait circuler sur les réseaux sociaux. La profession médicale exige le traitement en toute confidentialité de quel que soit le patient admis à un hôpital. La direction du DASH confirme qu’aucune photo en circulation ne provient des membres de son équipe.

Selon docteur Ronald Laroche, directeur du DASH Health Systems, toutes les dispositions ont été prises pour protéger la confidentialité et la vie privée de l’ex-président ainsi que des membres de sa famille.

Chapitre réaction…

Le Président Jovenel MOÏSE, s’incline pour saluer le départ pour l’Orient éternel de l’ancien Chef d’Etat haïtien, M. René Préval, ce vendredi 3 Mars 2017 à Laboule. C’est ce qu’on peut lire sur la page facebook du chef de l’Etat.

En cette triste occasion, le Président présente, au nom du peuple et du Gouvernement haïtiens, à la famille éplorée et aux proches du disparu ses sincères sympathies. Ces mots de condoléances s’étendent également aux sympathisants, alliés politiques et partisans du défunt qui a dirigé le pays pendant dix années (1996-2001, 2006-2011). Jovenel Moïse rend un vibrant hommage, en cette douloureuse circonstance, à cette grande figure de la politique haïtienne de ces dernières décennies. La République d’Haïti témoigne sa reconnaissance envers ce digne fils qui aura consenti beaucoup de sacrifices au cours de sa vie au bénéfice de la Patrie commune.

Assad Volcy, ancien membre du cabinet de l’ancien président Préval salue le départ de l’homme politique. Le décès de René Préval est une grande perte pour le pays indique le militant politique. Il revient à l’histoire de juger son passage à la tête du pays pendant 10 ans.

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Madame Sandra Honoré, a appris avec grande tristesse le décès soudain de l’ancien Président de la République d’Haïti, René Préval.

« Le Président René Préval fut un grand rassembleur et un fervent partisan du pluralisme politique, comme il l’a démontré au travers de ses deux mandats présidentiels aux termes desquels il a transmis le pouvoir de manière pacifique à un autre président élu » a rappelé la Représentante spéciale. « Il restera dans les mémoires comme une des plus grandes personnalités du pays dont l’influence aura marqué la vie politique et sociale d’Haïti durant trois décennies. On se souviendra de son engagement pour le développement économique du pays et sa politique d’ouverture » a-t-elle conclu dans un communiqué de presse.

L’Ambassade des États-Unis salue, en l’ancien Président de la République d’Haïti René Préval, une figure majeure de l’histoire haïtienne contemporaine, qui a guidé son pays dans des moments tragiques, tout comme dans de bons moments.

Après ses deux mandats présidentiels, le Président Préval a assuré des transitions pacifiques de pouvoir vers ses successeurs, démontrant son dévouement à la stabilité politique et à la démocratie en Haïti lit-on dans un communiqué de presse.

