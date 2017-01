www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Des séismes, il y a eu dans le passé, et il y en aura dans le futur ! Déclaration signée Claude Preptit, Ingénieur, Géologue haïtien. « Si rien n’est fait, les risques de catastrophe naturelle peuvent s’accumuler en Haïti », prévient le Directeur du Bureau des Mines et de l’Energie. Pour le scientifique, le pays n’a pas d’autres choix, que de « prioriser la prévention des risques majeurs susceptibles de l’affecté ». Lors d’une cérémonie œcuménique au Palais National ce 12 janvier 2017, Claude Preptit a attiré l’attention des haïtiens sur la vulnérabilité du pays.

Crédit : ayitinews

Haiti. Le pays est de plus en plus fragile face aux catastrophes naturelles. « Il s’agit d’une realité à mieux apprehender et mieux mitiger », dit l’Ingenieur Géologue. Selon Claude Prepti, le pays continue d’être menacé par des tremblements de terre. »Il y en aura d’autre seismes dans le futur », avertit le Directeur du Bureau des Mines. Claude Preptit prevoit deja une accumulation des risques de catastrophes et les consequences s’annoncent graves et nefastes….

Cyclone, ouragan, secheresse, erosion, d’autres phenomenes qui viennent renforcer la vulnerabilité d’Haiti. « Le constats est alarmant », selon l’Ingenieur Geologue, qui appelle les haitiens a la prevention.

Les autorités publiques ont un rôle crucial a jouer. Claude Preptit souligne 2 éléments importants : Sensibiliser et securiser les vies et les biens. « Intégrer la réduction des risques de catastrophes dans les politiques de développement, l’un des principaux défis à relever », estime M. Preptit. Rappelons qu’Haiti a connu 4 seismes meurtriers, de 1701 a 2010…