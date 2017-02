www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

« Non aux propos dévalorisants et aux messages sexistes », le cri du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, à l’occasion de la période carnavalesque en Haïti. Indignée et consternée, la titulaire du MCFDF Marie Denise Claude a lancé officiellement ce jeudi, une campagne de sensibilisation. Le thème : « Ayiti ap reviv nan respè dwa fanm ak tifi ». Diffusion de spot audio et vidéo dans les medias, défilés pendant les festivités, tournée médiatique, autant d’activités qui marqueront cette vaste campagne. Cependant aucune mesure n’a été annoncée pour stopper la diffusion des meringues y relatives. L’intervention du Ministère se limite uniquement à la sensibilisation.

Crédit : ayitinews

Propos injurieux ou dévalorisant, messages stéreotypés, comportement violent, la Ministre a la Condition Feminine part en guerre contre les groupes musicaux et prend la defense des femmes. Marie Denise Claude se dit choquée en écoutant certaines meringues carnavalesques, déjà en rotation sur les ondes des stations de radio…

Le Ministère n’entend pas rester les bras croisés et lance une campagne à cet effet. La première étape : rencontrer toutes personnes et instances concernées. La deuxième étape : diffusion de spots dans les medias.

Pour renforcer la sensibilisation, le Ministere a la Condition Feminine entamera une tournée mediatique de 2 semaines. Et dans toutes les villes où il y aura des festivités carnavalesques, les messages de sensibilisation seront encore une fois sous les yeux des fetartds.

L’intervention du MCFDF ne s’arretera pas là. Le dernier volet de cette campagne consiste à repertorier des actes de violences et accompagner les femmes et les filles victimes.

En cas de besoin d’assistance et de secours, les victimes peuvent taper les numéros 114 et 100. Sanctionner ou réprimer les actes de dénigrement et de violence à l’égard des femmes, Marie Denise Claude ne dispose pas de ce pouvoir, elle appelle en ce sens à la contribution du Ministère de la Justice.