www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Biencannie vit dans une grotte avec son mari et leurs 4 enfants. L’ouragan Matthew les a contraints de se réfugier dans cette caverne située dans la première section communale de Roseau. Une grotte qui était cachée dans un jardin balayé par les rafales de vent qui accompagnaient le cyclone dévastateur. Et pour y arriver, il faut serpenter le flanc d’une montagne pendant au moins 20 minutes.

Elle s’estime chanceuse d’avoir trouvé malgré tout cet endroit pour passer la nuit. Matthew oblige ! Le passage du cyclone dévastateur a causé près de 2 milliards de dégâts en Haïti.

Le Sud et la Grand’Anse autrefois considérés comme le grenier du pays, sont gravement touchés. Avec des plantations dévastées, têtes de bétails emportés par les eaux en furie, et une maisonnette totalement détruite, Biencannie n’a plus d’économie. Elle devient encore beaucoup plus vulnérable tout comme son pays. Les catastrophes naturelles ont décimé Haïti et la rendent encore plus vulnérables.

Coupe accélérée des arbres pour faire du charbon face à l’échec cuisant des autorités pour rendre accessible le gaz propane dans les ménages et dans les zones rurales les plus reculées.

Devant l’urgence de nourrir sa famille et de construire une nouvelle maisonnette, Bienciannie veut prendre sa vie en main. Pour elle, le courage c’est de vivre, aider les autres et agir.

Ayant obtenu, de la part d’un particulier, un prêt de 500 gourdes (moins de 8 US) qu’elle doit rembourser avec un taux d’intérêt mensuel de 20 %, elle se lance dans le commerce informel. Acheter des vivres et des fruits pour les revendre ensuite au marché communal de Roseaux.

Ajouté à cela, elle se rend tous les week-ends à la ville de Jérémie, chef-lieu du département de Grand’Anse, pour vendre ses services de lessive. Chaque gourde de plus offre un espoir à sa famille qui souhaite se relever. Les « petits boulots » se font rares en milieu rural où le chômage est élevé.

« Si j’attends l’aide du gouvernement, je risque de mourir de faim », lâche-t-elle à notre micro. Les réelles victimes ne bénéficient d’aucune aide distribuée par les autorités locales déplorent Bienciannie.

Consciente de l’extreme pauvreté dans laquelle vivent ses enfants, elle ne jure que par l’école et la formation professionnelle pour permettre à ses progénitures de connaitre une ascension sociale.

» Je me bats sans relâche pour aider mes 4 enfants à aller à l’école, je refuse qu’ils connaissent le même sort que moi. »

Elle croit bien que l’éducation peut aider à combattre la pauvreté dans son pays. Pour Bienciannie, qui ne sait ni lire ni écrire, la lutte n’est pas mince. Faire face à des préjugés, l’un des plus grands défis qu’elle doit relever.

Pendant qu’elle se montre très active dans les mouvements de femmes, des associations qui veulent défendre les droits des femmes dans une communauté presqu’oubliée par les autorités centrales. Chaque réunion ou rencontre est une source de savoir. Bienciannie apprend des ainées comment rester positive à un moment où elle traverse une situation socio-économique difficile. Des notions qu’elle veut inculquer par la suite à ses enfants.