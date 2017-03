www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Paris avait 100% de chances de qualification mercredi soir au coup d’envoi du match contre Barcelone, en débarquant au Camp Nou avec à son crédit une victoire 4-0 à l’aller. Mais les statistiques ne font que décrire le passé: depuis la saison 1970-1971 (apparition de la C3), les 169 équipes ayant emporté une victoire 4-0 lors d’un match aller en Coupes d’Europe se sont qualifiées.

A ces résultats s’ajoutent 44 matches conclus sur un score de 4-0 avant cette période, entre 1955-1956 et 1969-70. C’est donc à une série de 213 matches qu’a mis fin le PSG mercredi.

Luis Enrique (entraîneur du FC Barcelone, au micro de beIN Sports Espagne) :

«Je crois que personne n’a cessé d’y croire. En voyant l’implication de l’équipe pendant tout le match, même si nous avons encaissé un but, je crois que les joueurs ont été exceptionnels à tous les niveaux. En défense, ils ont été impressionnants. Nous avons pris tous les risques mais cela en valait la peine puisque nous avons vécu une fin de match comme on en voit parfois dans le football. Cette fois, c’est nous qui avons le sourire. Comme entraîneur, je suis ravi de vivre ça, surtout après ce qui s’est passé au match aller et les conséquences que cela a entraîné.

«Nous ne faisons pas le match que nous voulons, et après, la position de l’arbitre est plus souvent en faveur de Barcelone. Mais Barcelone a joué avec l’état d’esprit pour gagner le match. Nous voulions rester dans la continuité du match que nous avons fait à la maison, et aujourd’hui, c’est clair que nous ne l’avons pas fait.

Après le 2-0 à la mi-temps, on s’est améliorés. On a montré plus de personnalité. À 3-1 normalement, le match était fini. Mais en 5-10 minutes, on a perdu tout le travail qu’on avait fait en deuxième mi-temps. C’est une épreuve à surmonter aujourd’hui, pour grandir. Si on continue de travailler, je suis sûr que le PSG aura d’autres opportunités comme celle de ce soir. Les joueurs sont responsables et sont conscients qu’ils n’ont pas été à la hauteur dans un moment important pour le club.»