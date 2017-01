www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Dans un discours d’adieu émouvant, Barack Obama a remercié mardi 10 janvier à Chicago les Américains pour leur soutien, assurant que l’Amérique était aujourd’hui « meilleure et plus forte » que lorsqu’il est arrivé au pouvoir il y a huit ans. « Yes we did » (« Oui, nous l’avons fait »), a lancé le président sortant sous un tonnerre d’applaudissements, allusion à son célébrissime slogan de campagne en 2008, « Yes we can » (« Oui, nous le pouvons »). « Il sait qu’une bonne partie de son legs est dans la balance, mais lui estime qu’il laisse des avancées », analyse Gallagher Fenwick, correspondant de France 24 à Washington.

« Notre démocratie est menacée à chaque fois que nous la considérons comme acquise », a-t-il lancé, vêtu d’un costume sombre et d’une cravate bleue, la couleur démocrate. « Tous ensemble, quel que soit notre parti, nous devrions nous attacher à reconstruire nos institutions démocratiques », a-t-il martelé, insistant sur « le pouvoir des Américains ordinaires comme acteurs du changement ».

Dans ce discours, « il était énormément question d’unité mais aussi de démocratie : c’est probablement le mot qu’il a le plus prononcé lors de cette allocution, pour dire que si elle n’est pas respectée, célébrée, pratiquée, elle devient très fragile, et que ceux qui la considèrent comme acquise la menacent par cette attitude », explique Gallagher Fenwick.

Une larme pour sa famille

Le président américain a aussi laissé échapper une larme lorsqu’il a rendu hommage à sa femme, Michelle, et à ses deux filles, Malia et Sasha. « De tout ce que j’ai fait dans ma vie, ma plus grand fierté est d’être votre père », a-t-il lancé à l’attention de ces dernières sous un tonnerre d’applaudissements. « Michelle – ces dernières 25 années, tu n’a pas été seulement ma femme et la mère de mes enfants, mais tu a été ma meilleure amie », a-t-il ajouté à propos de son épouse.

Barack Obama avait rappelé sur Facebook peu avant son discours que « pour Michelle et (lui), Chicago est l’endroit où tout a commencé ». C’est notamment à Chicago qu’il a rencontré sa femme et que ses filles sont nées. Là aussi qu’il a démarré sa carrière politique.

Texte par FRANCE 24 avec AFP