www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Camille Junior Edouard rappelle que Guy Philippe faisait objet d’un mandat international et c’est un accord signé entre les autorités haïtiennes et américaines.

Selon le garde des sceaux de la Republique, cet accord donne le plein pouvoir à la DEA de procéder à l’arrestation d’un individu inculpé de Traffic de drogue. Il promet un rapport qui fera le point sur l’ensemble de personnes extradées vers les Etats Unis, suite à leur arrestation à partir d’un mandat international entre 2002 et 2017″, annonce Camille Junior Edouard.

81 personnes, dont 11 anciens cadres et responsables au sein d’institutions haïtiennes, ont été interpellées en Haïti, et extradées, pour trafic de drogue, vers les États-Unis d’Amérique, de 2002 à 2017, selon des données issues des archives de la police.

La liste comporte une quarantaine d’Haïtiens, huit Américains, quatre Colombiens, six Bahaméens, deux Jamaïcains et un ressortissant du Honduras, Lobo Lobo Fabio Porfirio, fils d’un ex-président du Honduras.

On y retrouve Fourel Célestin, ancien sénateur et président de l’assemblée nationale, et Jean Nesly Lucien, ancien directeur général de la police, ainsi que plusieurs hommes et femmes d’affaires, comme Wistha Louis, Elliobert Jasmin alias Eddy One et Serge Edouard alias Sergo Perséverance.

Les noms, nationalités, lieux d’arrestation et dates de transfert de ces personnalités, qui seraient impliquées dans le narcotrafic, figurent dans ces données avons-nous appris. On compte aussi des personnes de nationalité étrangère, dont des Américains, Jamaïcains ou encore Bahaméens.