www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le Plan pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’éradication de la faim (FNS) de la Communauté des Etats latino-américains et caribéens (CELAC) ouvre la voie pour atteindre l’objectif Faim Zéro d’ici dix ans, a indiqué l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

« La région Amérique latine et Caraïbes pourrait être la première région en développement à éradiquer complètement la faim si leurs gouvernements mettent en œuvre le plan développé par le bloc de la CELAC pour la sécurité alimentaire », a déclaré mercredi le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva.

S’exprimant lors du sommet des dirigeants des pays membres de la CELAC qui se tenait à Punta Cana, en République dominicaine, M. Graziano da Silva a déclaré que le plan FNS symbolise une « volonté politique des gouvernements d’éradiquer la faim avant 2025 ».

Approuvé par la CELAC en 2015, le plan vise à promouvoir des politiques publiques destinées à réduire la pauvreté, améliorer les conditions rurales, adapter l’agriculture au changement climatique, mettre un terme au gaspillage alimentaire et réduire les risques de catastrophes.

Au sommet de Punta Cana, le Directeur général a souligné que le plan FNS de la CELAC correspondait totalement aux engagements mondiaux pris par plusieurs pays, à l’image de l’Accord de Paris sur le changement climatique et des Objectifs de développement durable (ODD).

«La région a d’ailleurs pris un engagement encore plus ambitieux : éradiquer la faim d’ici 2025, soit cinq ans avant la date limite fixée par l’ODD 2: qui consiste à atteindre l’objectif Faim Zéro», a souligné M. Graziano da Silva.

« Cette région réunit toutes les conditions nécessaires pour atteindre cet objectif, en commençant par la volonté politique qui permet au plan FNS de la CELAC de voir le jour», s’est félicité le chef de la FAO.

Le FNS porte déjà ses fruits dans la région. La Bolivie, le Chili, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Venezuela s’appuient sur ce plan pour évaluer leurs politiques portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tandis que le Pérou l’utilise comme référence pour élaborer des lois sur les dons alimentaires et minimiser les pertes et le gaspillage alimentaire.

Lutter contre le double défi de la malnutrition

Les fondements du plan FNS de la CELAC permettent aux pays de non seulement lutter contre la faim mais également contre l’obésité, qui, selon le rapport FAO/OPS Panorama de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, touche 140 millions de personnes dans la région.

La malnutrition génère d’énormes coûts socio-économiques et les systèmes de santé publique doivent maintenant faire face à de plus en plus de cas de diabète, d’hypertension, de maladies cardiaques, ainsi qu’aux conséquences des retards de croissance, du rachitisme et de la sous-alimentation.

Selon la FAO, l’une des tendances les plus préoccupantes dans la région est la hausse de l’obésité féminine: le taux d’obésité chez les femmes est dix fois plus élevé que celui des hommes dans plus de 20 pays de la région.

Afin de remédier à cette situation, M. Graziano da Silva a mis l’accent sur la Stratégie en matière d’égalité des sexes du Plan FNS de la CELAC, dont l’objectif est de garantir que le plan bénéficiera aux femmes et aux hommes de manière égale. Cette stratégie a déjà été mise en œuvre dans quatre pays: le Salvador, le Paraguay, la République dominicaine et Haïti.

