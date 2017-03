www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le ministre de la Justice dit attendre le rapport du parquet autour du dossier de KALIKO BEACH. Camille Edouard Junior n’était pas en mesure de confirmer ou d’infirmer si les 12 présumés trafiquants humains arrêtés en compagnie de 31 personnes dont 20 mineurs ont été relâchés.

Toutefois, le ministre Camille souligne que son ministère suit le dossier tout en évitant de basculer dans des spéculations. Il informe que des instructions formelles ont été passées en vue de sévir contre tous trafiquants de drogue, d’armes ou de personnes. Cependant, le titulaire du MJSP invite ceux qui interviennent dans ces genres de dossier à la prudence.

Le Comité National de Lutte contre la Traite des personnes exige une enquête parlementaire en vue de faire lumière autour de l’affaire survenue à l’hôtel KALIKO BEACH.

33 femmes, dont 20 mineures se trouvaient dans une seule chambre en compagnie d’une dizaine d’hommes. 12 individus avaient été alors arrêtés dans le cadre de ce dossier. Le président du Comité dit avoir appris avec consternation la libération des présumés coupables par le parquet de P-A-P.

Dr Ely Thelot juge cette décision suspecte et inacceptable vu l’empressement qui le caractérise. Il sollicite en ce sens l’intervention et l’appui du parlement haïtien afin d’approfondir l’enquête autour de ce cas lié, dit-il, au trafic humain et à la pédophilie. « Considérant l’ampleur et la gravité des faits reprochés, ce dossier ne peut pas passer sous silence », martèle le président du Comité National de Lutte contre la Traite des personnes.