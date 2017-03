www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

« Nos enfants doivent devenir des citoyens du monde et nous devons transformer notre façon d’enseigner afin de bien les préparer au monde. » Tel était le message d’Andreas Schleicher, directeur de l’éducation et des compétences à l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) à l’occasion du Global Education and Skills Forum 2017 à Dubaï.

Schleicher a déclaré que les sociétés les plus réussies étaient souvent les plus créatives. Plus les intérêts et les expériences de nos enfants sont diversifiés, plus ils sont encouragés à travailler avec leurs pairs pour résoudre les problèmes de nouvelles façons, mieux ils seront préparés pour le nouvel âge numérique.

Andreas Schleicher énumère 5 raisons selon lesquelles les écoles doivent changer.

Inclusion des étudiants

Nous sommes très bons dans le classement des talents humains, mais pas très bon à le développer, dit M. Schleicher. Nous devons nous concentrer sur tous les étudiants, tout le temps et nous éloigner de constamment des tests pour trouver le meilleur. Nous devrions chercher à développer la capacité de tous, ne pas chercher seulement ceux qui font déjà bien.

Le programme

Le genre de choses qui sont les plus faciles à enseigner et les plus faciles à évaluer sont également le type de connaissance qui est le plus facile à digitaliser, automatiser et externaliser, selon Schleicher. Dans le monde numérique, nos enfants doivent apprendre de façons complexes de penser, de façons complexes de faire et des compétences pour la collaboration, dit-il.

Qualité des enseignants

Le Directeur de l’OCDE estime que la capacité collective et la pensée complexe ne s’inscrivent pas dans la normalisation et la conformité. Les enseignants doivent être libérés des exigences constantes des tests et des examens. Au lieu de cela, les enseignants doivent être de haut niveau des travailleurs du savoir professionnel, montrant aux jeunes comment résoudre les problèmes de façon nouvelle et innovante.

Organisation scolaire

Les penseurs les plus créatifs, dit Schleicher, sont ceux qui sont les moins susceptibles de bien travailler dans des structures fortement hiérarchiques. Au lieu de cela, les systèmes collégiaux et collaboratifs favorisent l’indépendance et le risque créatif de manière positive. Structure doit accentuer l’exploration, et non pas assurer la conformité.

Responsabilisation

Dans le système scolaire «industriel», l’autonomie professionnelle doit être valorisée, avec la responsabilité envers les collègues, les familles et les enfants plutôt que la structure hiérarchique. Schleicher insiste pour que les enseignants et les écoles aient la liberté d’expérimenter et d’aider le personnel à essayer de nouvelles façons de travailler.

Toutefois M. Schleicher prévient que si l’âge numérique sera libérateur pour ceux qui en tireront le meilleur parti, pour ceux qui sont laissés sans les compétences et l’éducation appropriées, cela signifie qu’ils feront face à des situations de travail vulnérables telles que des contrats d’heures zéro sans avantages ni assurance. Pour beaucoup, cela ne signifie aucun travail du tout.

Si nous ne parvenons pas à créer des citoyens plus globaux, ajoute-t-il, nous verrons une aggravation du problème actuel de l’inégalité croissante et d’une érosion accrue du tissu social.

Traduction francaise : AYITINEWS

Source : https://www.educationandskillsforum.org/ehome/200170557/news/