www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Assurer la scolarisation de tous les enfants du monde entier est une priorité essentielle pour Julia Gillard, présidente du conseil d’administration du Partenariat mondial pour l’éducation. S’exprimant lors du cinquième Forum mondial sur l’éducation et les compétences (GESF) à Dubaï, l’ancien premier ministre australien a parlé de l’importance de résoudre le déficit de l’éducation, en termes d’accès et de financement.

Animé par Bobby Ghosh, rédacteur en chef à Hindustan Times, la session de Gillard au GESF 2017 a examiné la pénurie mondiale de professeurs, l’accès à l’éducation et le financement nécessaire pour combler le fossé pour les générations futures.

Une partie de la question actuelle a été attribuée au manque d’importance mondiale accordée à l’éducation jusqu’à ces dernières années et il a été récemment ajouté à l’ordre du jour de l’aide humanitaire, en particulier dans les zones les plus pauvres et les zones de conflit, l’importance de donner aux enfants une éducation de qualité.

Gillard a déclaré: « Le problème est énorme; À l’heure actuelle, il ya environ 260 millions d’enfants qui n’ont pas accès à l’enseignement primaire et secondaire. Nous voulons voir chaque enfant à l’école et chaque enfant éduqué. Au niveau mondial, le monde consacre actuellement 1.500 milliard de dollars à l’éducation scolaire, mais nous devons dépenser 3. 000 milliards de dollars annuellement d’ici 2030. »

Un obstacle majeur au progrès de l’éducation mondiale est la pénurie d’enseignants de qualité à travers le monde, dans laquelle Gillard a déclaré que le déficit est parmi les centaines de milliers d’enseignants, avec le défi de la formation des enseignants «immense».

En abordant la question, Gillard croit qu’il y a de bonnes raisons de plaider en faveur d’un mouvement mondial: «Si vous regardez le monde dans son ensemble, beaucoup de leaders mondiaux sont influencés par des campagnes mondiales. Nous voulons nous assurer que cette année, la campagne mondiale porte sur l’éducation. »

Les mères ont également été citées comme étant essentielles à l’instauration d’un cycle vertueux de changement; En éduquant les mères, elles peuvent faire l’expérience de l’impact complet de l’éducation pour façonner l’avenir et utiliser ce pouvoir comme moteur dans la lutte pour que leurs enfants aillent à l’école.

Tout au long de la session, l’accent a été mis sur l’importance de l’éducation mondiale et veiller à ce que le message résonne au niveau mondial à travers des plateformes telles que le GESF. À mesure que la technologie et la société évoluent, l’éducation continue de devenir de plus en plus importante.

«L’éducation est la clé du genre de changement que nous voulons voir dans notre planète», a conclu Gillard, «le mouvement mondial de l’éducation cherche à résoudre ce problème et nous devons faire valoir le changement».