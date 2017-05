Hausse de 18% du prix de l’essence en Haïti.

Désormais dans les pompes à essence, le carburant se vend à 224 gourdes le gallon de gazoline, 179 gourdes le gallon de diesel et 173 gourdes le gallon de kérosène. Les prix des produits pétroliers ont augmenté en Haïti de 35 gourdes pour la gazoline, de 30 gourdes et 25 gourdes respectivement pour le diesel et le kérosène. C’est le résultat de l’accord conclu entre les syndicats de transport en commun et le gouvernement à l’issue d’une semaine de négociation.

L’ajustement des prix des produits pétroliers pourra permettre au gouvernement de collecter 23 millions de gourdes par jour, soit environ 7 milliards de gourdes pour les 12 prochains mois, analyse l’ex-ministre des Affaires sociales, Gérald Germain, qui dit espérer que ces fonds seront utilisés pour financer des projets en faveur de la population.

Tout au début des négociations, le gouvernement avait proposé aux syndicats de transport en commun une augmentation sur les prix des produits pétroliers de l’ordre de 116 sur la gazoline, 88 gourdes sur le diesel et 84 gourdes sur le kérosène. Les syndicats ont rejeté cette proposition avant de se mettre d’accord pour ajouter 35 gourdes sur la gazoline, 30 gourdes le diesel et 25 gourdes sur le kérosène.

Quelques heures après l’annonce de l’augmentation du prix du carburant à la pompe entrant en vigueur ce lundi, AYITINEWS a constaté dimanche des files d’attente dans plusieurs stations-services à Port-au-Prince. Des automobilistes et motocyclistes ont voulu faire le plein avant l’augmentation des prix ce lundi. Dans certaines stations- services, les pompistes ont tout simplement refusé de vendre, avançant qu’ils ont reçu l’ordre d’attendre aujourd’hui.

Le tarif des courses des différents circuits à travers le pays ont été ajustés en conséquence. Les nouveaux prix du transport en commun entrent en vigueur à partir de ce lundi, selon une note du Ministère des Affaires Sociales et du Travail. Une décision prise en concertation avec les représentants des différents syndicats, précise le MAST