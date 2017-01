www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

La date du 12 janvier de chaque année est désormais déclarée : <Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d’Haïti face aux risques et désastres>.

C’est ce qu’a fait savoir le Bureau de Communication de la Primature suite à un arrêté pris par le gouvernement en date du 6 Janvier 2017. Ainsi ce jeudi 12 janvier 2017 le drapeau national sera mis en berne, les discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés, et les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance.

Le Gouvernement de la République invite tous les secteurs à réfléchir sur la fragilité du pays face aux catastrophes naturelles et à œuvrer chacun en ce qui le concerne à réduire cette vulnérabilité qui a tant endeuillé nos familles.

