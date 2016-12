www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

En présence des autorités municipales du Cap-Haïtien, des responsables de l’institut du Bien-être Social et de Recherches (IBESR), d’une centaine d’enfants accompagnés de leurs parents et des représentants de la MINUSTAH, l’organisation internationale IFCC a clôturé, le 16 décembre 16, un projet de réinsertion sociale de 100 mineurs dont 30 filles.

Ce projet, débuté en avril 2016, a permis à l’International Federation of Christian Chaplains (IFCC) de récupérer 100 jeunes enfants qui jadis vivaient dans les rues.

Les différents acteurs du projet ont pu en 6 mois réaliser une prise en charge adéquate à travers la scolarisation, des ateliers de formation et la réinsertion familiale et institutionnelle en réponse aux besoins des enfants de rue et des familles bénéficiaires mais aussi sensibiliser la communauté de Cap-Haitien sur l’importance du respect des droits fondamentaux des enfants et le devoir des parents à travers des clubs d’épanouissement et de développement psychosocial au profit des enfants répartis dans les quartiers de la fossette, Sainte-Philomène, Fort-st-Michel, Blue- Hills, Shada 1&2, Petite-Anse et Labory.

Selon Gitane Magloire ,Directrice exécutive de ce projet financé par la section RVC de la MINUSTAH, , « Ces enfants ne seront plus dans les rues car nous avons permis à ce que leurs foyers d’origine soit en mesure de les garder à la maison à travers toute une série d’activités de formation au profit des enfants et de leurs parents«

Lors de son intervention, le représentant de la MINUSTAH, Jeanty Duverssaint, a rappelé à l’assistance que « le développement d’un pays ne peut pas se réaliser si les enfants ne sont pas pris en compte car ils seront les adultes de demain ».

Selon l’UNICEF, le nombre exact d’enfants des rues est impossible à quantifier, mais il atteindrait plusieurs dizaines de millions, et selon certaines estimations, jusqu’à 100 millions dans le monde. Il est probable que leur nombre augmente à mesure que la population du monde s’accroît et que l’urbanisation progresse au même rythme.

Les enfants des rues représentent une catégorie vulnérable très visible en Haïti.